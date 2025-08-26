Video
Đoàn diễu binh cảnh sát cơ động đồng ca "Tái sinh" đầy khí thế gây sốt

Một đoạn video ghi lại hình ảnh đoàn chiến sĩ Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) vừa diễu bước oai vệ vừa hát vang ca khúc "Tái sinh" đang "gây bão" mạng xã hội.
