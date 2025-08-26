Nhiều người bày tỏ sự thích thú và xúc động trước tinh thần trẻ trung, sôi nổi nhưng vẫn đầy kỷ luật của lực lượng công an nhân dân.

Đoàn diễu binh cảnh sát cơ động đồng ca "Tái sinh" đầy khí thế gây sốt (Video: TikTok).

Hình ảnh trong video thuộc về Khối nam Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu, khi đang huấn luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một trong các thành viên của đoàn, anh Võ Đức Đạt (học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I) cho biết, video này được ghi lại trong quá trình tập luyện của đoàn tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội vào khoảng cuối tháng 7 vừa qua.

Trong quá trình tập luyện, ngoài việc rèn động tác bước đều và khẩu lệnh, đoàn chiến sĩ còn thường xuyên cất cao tiếng hát những ca khúc cách mạng, khích lệ tinh thần như: Tiến bước dưới quân kỳ, Tiến về Hà Nội, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Chúng ta là chiến sĩ công an, Hát mãi khúc quân hành, Vì nhân dân quên mình...

Anh Đạt chia sẻ, bên cạnh các ca khúc truyền thống, các chiến sĩ còn lựa chọn thêm những bài hát trẻ trung, vui tươi để tạo không khí thoải mái, trong đó có Tái sinh.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động vừa tập luyện đội hình vừa hát "Tái sinh" (Ảnh: Cắt từ video).

"Ngày nào tập luyện chúng tôi cũng hát, hát rất nhiều bài khác nhau, từ nhạc cách mạng cho tới nhạc trẻ. Các bài hát phải phù hợp với nhịp điệu và mang đến tinh thần tích cực cho mọi người", anh Đạt chia sẻ.

Trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào ngày 21 và 24/8 vừa qua, đoàn CSCĐ cũng đã thể hiện thành quả tập luyện nhiều tháng ròng, cống hiến cho công chúng những màn trình diễn mãn nhãn, nhưng do khối lượng tập trung chủ yếu vào động tác và hiệu lệnh, các anh chưa có cơ hội thể hiện trọn vẹn các ca khúc.

"Trong các buổi diễn luyện tiếp theo, chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội vừa hát vừa biểu diễn để bà con xem", nam học viên nói thêm.

Đây là lần đầu tiên chiến sĩ Võ Đức Đạt tham gia một kỳ diễu binh lớn và được diễu bước qua Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Anh không giấu được sự xúc động: "Được đi qua Lăng Bác, trong hàng ngũ diễu binh, tôi cảm thấy vinh dự và tự hào lắm. Đó không chỉ là niềm tự hào của bản thân mà còn là hạnh phúc của gia đình. Tôi và đồng đội sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này".

Chiến sĩ Võ Đức Đạt (bên phải ảnh) cùng với các đồng đội tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành bất kể nắng mưa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong các buổi hợp luyện, đoàn chiến sĩ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân.

"Chúng tôi đã nhận được sự cổ vũ lớn lao của nhân dân trong 2 ngày tổng hợp luyện. Tôi nghĩ rằng, đến ngày lễ chính thức, chắc chắn không khí sẽ còn đông vui và xúc động hơn nữa", Đạt kể lại.

Đoạn video ngắn với ca khúc Tái sinh đã góp phần khắc họa hình ảnh gần gũi, tươi mới của lực lượng CSCĐ, với tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết, vừa giữ vững kỷ luật, vừa lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng để lại hàng ngàn bình luận tích cực, thể hiện sự ngưỡng mộ và xúc động. Một tài khoản trên TikTok viết: "Cảnh sát hát hay quá, vừa oai vệ vừa vui tươi, yêu lực lượng công an hơn nữa".

Người khác chia sẻ: "Bài Tái sinh hát theo kiểu này nghe hào hùng hơn hẳn, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ".

Màn trình diễn của các chiến sĩ cảnh sát cơ động (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều bình luận còn khen ngợi sự sáng tạo trong việc kết hợp nhạc hiện đại với tinh thần của người lính: "Từ bài hát tình yêu mà hát thành quân hành, thật là đỉnh cao". Những phản hồi này không chỉ làm tăng sức lan tỏa của video mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng nhân dân.

Ca khúc Tái sinh được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Tăng Duy Tân và được thể hiện bởi chính nhạc sĩ này và ca sĩ Tùng Dương. Từ khi ra mắt, Tái sinh đã gây sốt trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội, đạt hàng triệu lượt xem và nghe trên Spotify và YouTube.

Trước đó, khối diễu binh cũng đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi vừa nhịp bước, vừa hát vang ca khúc Như ngày hôm qua của Sơn Tùng M-TP .

Việc các chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang chọn các ca khúc nhạc trẻ để kết hợp cùng màn diễu binh không chỉ gây chú ý mà còn mang thông điệp hiện đại, trẻ trung tới với đông đảo quần chúng.