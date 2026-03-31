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Dỡ bỏ khách sạn Điện lực

Lực lượng chức năng sáng nay bắt đầu phá dỡ Khách sạn Điện lực và nhiều công trình xung quanh để triển khai dự án xây quảng trường, công viên phía Đông Hồ Gươm.
Đọc thêm : Cận cảnh phá dỡ khách sạn Điện lực bên hồ Hoàn Kiếm