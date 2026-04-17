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Đình Tú chia sẻ về ngày đầu gặp Ngọc Huyền

Nam diễn viên lần đầu chia sẻ về kỷ niệm gặp bà xã Ngọc Huyền – khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng để lại trong anh cảm xúc khó quên.
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