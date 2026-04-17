Đình Tú kể chuyện ở rể, bà xã Ngọc Huyền "cấm thả tim ảnh gái lạ"

"Chúng tôi ngại khi đóng cảnh tình cảm trên phim"

Đình Tú chia sẻ về ngày đầu gặp Ngọc Huyền (Video: Nguyễn Hà Nam).

Ngọc Huyền - Đình Tú có cân nhắc nhiều trước khi nhận lời tham gia “Ngược đường ngược nắng”? Lần đầu đóng vai người yêu trên phim, mang đến cho hai bạn những trải nghiệm như thế nào?

Đình Tú: Chúng tôi không đắn đo hay cân nhắc gì mà nhận lời ngay, và cảm thấy rất vui, hào hứng. Việc hai vợ chồng vừa cưới đã có cơ hội đồng hành trong cùng một bộ phim là trải nghiệm hiếm có, cũng là kỷ niệm đẹp trong cuộc sống vợ chồng son.

Tuy nhiên, mỗi lần quay các cảnh tình cảm, cả hai đều không nhịn được cười. Thấy chúng tôi ngại, các thành viên trong đoàn lại càng trêu nhiều hơn.

Bối cảnh quay cách nhà khoảng 40km, nên hầu như sáng nào chúng tôi cũng đi và về cùng nhau. Để kịp có mặt vào khoảng 7h30-7h45, Ngọc Huyền phải dậy từ 4h30-5h sáng để tự trang điểm tại nhà, sớm hơn tôi khoảng 1 tiếng. Những hôm tắc đường, thời gian di chuyển có thể kéo dài tới 1,5 tiếng.

Ngọc Huyền: Đúng là chúng tôi thấy rất ngại khi thực hiện các cảnh tình cảm. Tôi có cảm giác đóng với bạn diễn khác còn dễ dàng hơn đóng với chồng, vì nghĩ đến việc bố mẹ sẽ xem hai đứa trên phim là tôi lại thấy ngượng.

Có những cảnh hôn, chúng tôi phải quay đi quay lại nhiều đúp mới đạt vì quá ngại. Thậm chí, đạo diễn Vũ Minh Trí còn phải nhắc nhở qua bộ đàm để "dọa" rằng, anh đang quan sát rất kỹ, yêu cầu cả hai phải diễn thật sâu, không được hờ hững hay làm giả vờ.

Ngọc Huyền - Đình Tú đang nhận được sự quan tâm của khán giả khi lần đầu đóng vai người yêu trong phim truyền hình giờ vàng VTV "Ngược đường ngược nắng".

Là vợ chồng đồng thời cũng là đồng nghiệp, trong quá trình quay phim, hai bạn có góp ý cho diễn xuất của nhau?

Ngọc Huyền: Ngay từ đầu khi nhận dự án, tôi đã thẳng thắn nói với anh Tú: "Phim này, anh đừng nhận xét hay góp ý gì cả".

Thú thật, bản thân tự nhận thấy mình khá bướng bỉnh, cái tôi cao. Người ngoài góp ý có thể tôi sẽ lắng nghe, tiếp thu, nhưng với chồng lại dễ nảy sinh phản ứng ngược.

Đôi khi dù biết mình sai, tôi vẫn cãi. Chính vì vậy, bản thân chủ động đặt ra nguyên tắc này để giữ hòa khí giữa hai vợ chồng, đồng thời giúp quá trình làm việc trên đoàn phim được suôn sẻ hơn.

Đình Tú: Thực ra, không chỉ với vợ mà với các bạn diễn khác, tôi cũng ít khi góp ý. Mỗi người đều có một góc nhìn riêng về nhân vật, nên nếu góp ý nhiều dễ trở thành áp đặt cảm xúc của mình lên người khác. Những việc như phân tích tâm lý hay điều chỉnh diễn xuất, tôi nghĩ nên để đạo diễn quyết định.

Với những cảnh vợ chồng đóng chung, tôi chưa bao giờ nhận xét kiểu “em diễn không được” hay “em phải diễn thế này, thế kia”. Tôi chỉ trao đổi khi thấy Huyền cần điều chỉnh để phù hợp với cảm xúc của mình. Nếu có điểm chưa thống nhất, cả hai sẽ cùng bàn bạc, tranh luận để tìm ra phương án tốt nhất.

Đóng cùng vợ, Đình Tú có thấy áp lực hay căng thẳng hơn so với khi làm việc với bạn diễn khác không?

Đình Tú: Ngoài đời, hai vợ chồng vốn thoải mái, vui vẻ với nhau, nhưng làm phim thì không tránh được tranh luận. Có lần, một người bạn quay lại được khoảnh khắc đó của hai vợ chồng. Tôi thấy rất bình thường, còn Huyền thì khá căng thẳng.

Thực ra, ngay trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng cũng có nhiều lúc tranh luận, nên khi bước vào công việc, điều đó càng xảy ra nhiều hơn.

Ngọc Huyền - Đình Tú cho biết, khi đóng những cảnh tình cảm trong phim, cả hai đều ngại.

Ngọc Huyền: "Anh Tú rất hợp với bố mẹ tôi"

Chuyện tình của Ngọc Huyền - Đình Tú bắt đầu như thế nào, nhất là khi cả hai có nhiều năm yêu kín tiếng, đến lúc công bố kết hôn mới khiến nhiều người bất ngờ?

Đình Tú: Thực ra, chúng tôi đã biết nhau từ trước nhưng chưa có ấn tượng sâu sắc. Lần đầu gặp ngoài đời là trong buổi liên hoan đoàn phim Những ngày không quên, lúc đó Huyền ngồi ngay cạnh tôi nhưng tôi cũng không để ý lắm vì chỉ coi là đồng nghiệp trẻ. Sau đó, tôi có kết bạn Facebook với Huyền như một cách mở rộng mối quan hệ đồng nghiệp.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi chúng tôi gặp lại nhau trong buổi thu âm cho chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình. Lúc đó, bản thân bị ấn tượng mạnh bởi một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn trong tà áo dài.

Tôi bắt đầu vào trêu đùa và thậm chí còn nói vui với đạo diễn Bùi Tiến Huy rằng, nếu có dự án nào làm chung thì hay biết mấy.

Đến khi chính thức hợp tác trong phim Đừng nói khi yêu, tôi bắt đầu kế hoạch "tán tỉnh". Có lần, tôi bảo sẽ đến tận nhà đón Huyền đi quay nhưng cô ấy không tin. Tôi liền chụp ảnh sảnh thang máy chung cư nơi Huyền ở (vốn là nơi bạn thân tôi từng sống nên tôi biết rõ) gửi sang khiến cô ấy bất ngờ. Từ những buổi đưa đón đi làm như thế, tình cảm giữa chúng tôi dần nảy nở.

Ngọc Huyền: Thời điểm anh Tú hay tương tác trên mạng xã hội, tôi vẫn đang trong một mối quan hệ khác nên không để ý.

Mãi sau này, khi đã chia tay người yêu cũ một thời gian, tôi mới bắt đầu đóng phim cùng anh Tú. Ban đầu, cũng không có cảm tình ngay, thậm chí còn thấy những câu "thả thính" của anh trên trường quay rất lạ lùng, kiểu như: "Lần sau em đừng mặc bộ này nữa vì trông... đáng yêu quá!".

Tuy nhiên, qua quá trình làm việc chung, trò chuyện và tiếp xúc nhiều hơn, tôi dần nhận ra sự chân thành của anh. Sự quan tâm tỉ mỉ và cái duyên của anh Tú đã khiến tôi từ chỗ không thích trở nên có cảm tình nhiều hơn.

Ngọc Huyền - Đình Tú trong cuộc trò chuyện vui vẻ, thoải mái với phóng viên.

Ngọc Huyền - Đình Tú thấy điều gì ở đối phương khiến mình yêu, quý trọng nhất và quyết định gắn bó lâu dài?

Đình Tú: Huyền có vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi nhưng thực chất lại là người có tính cách trưởng thành và chín chắn. Cô ấy luôn suy nghĩ chỉn chu, thấu đáo trong mọi việc và là mẫu phụ nữ hướng về gia đình.

Từ giai đoạn yêu nhau cho đến khi đã là vợ chồng, tôi luôn động viên cô ấy cứ thoải mái mua sắm cho bản thân, còn mọi thứ cứ để tôi lo liệu. Hiểu tính vợ hay tiếc tiền, không dám sắm đồ đắt đỏ nên ngay từ thời mới yêu, tôi thường âm thầm mua túi hiệu rồi bắt cô ấy dùng.

Đến tận bây giờ, Huyền vẫn không đam mê đồ hiệu và thường cân nhắc, nâng lên đặt xuống rất kỹ trước mỗi món đồ mình thích. Chính vì vợ không bao giờ đòi hỏi nên tôi lại càng muốn dành cho cô ấy nhiều hơn.

Một ưu điểm nữa là Huyền nấu ăn rất ngon, tôi chấm 9 điểm, dù thỉnh thoảng cô ấy mới vào bếp (cười).

Ngọc Huyền: Thời gian đầu mới quen, tôi từng nghĩ anh Tú không phải hình mẫu lý tưởng của mình, nhưng càng tiếp xúc, cả hai lại càng thấy tâm đầu ý hợp.

Chúng tôi "hợp tần số" đến mức có thể ở bên nhau cả ngày, trò chuyện đến 2-3h sáng mà vẫn không hết chuyện để nói. Bên cạnh đó, điều khiến tôi thực sự trân trọng chính là sự tinh tế và chu đáo của anh trong cách đối nhân xử thế, đặc biệt là với bố mẹ hai bên.

Ngay từ lúc còn yêu nhau, biết mẹ tôi thích hoa, anh thường xuyên mua hoa tặng bà. Nhiều người hay gặp khó khăn khi chọn người yêu vừa ý mình nhưng lại không hợp lòng gia đình, còn với tôi, anh ấy lại chiếm được cảm tình của tất cả mọi người. Thậm chí đôi lúc, tôi còn cảm giác bố mẹ đứng về phía anh ấy và bênh vực anh còn nhiều hơn cả con gái (cười).

Cuộc sống của vợ chồng son Ngọc Huyền - Đình Tú sau màn ảnh VTV như thế nào? Hai bạn thấy mình thay đổi ra sao kể từ khi kết hôn?

Đình Tú: Sau khi kết hôn, hai vợ chồng ở tạm nhà bố mẹ Huyền trong lúc chờ tổ ấm riêng hoàn thiện.

Trước đây, khi còn sống một mình, bản thân phải tự lo mọi thứ, còn bây giờ, về ở nhà vợ, cơm bố mẹ nấu, quần áo cũng bố giặt nên tôi không phải làm gì. Tôi còn tăng cân thấy rõ (cười).

Thời gian này, bản thân cảm thấy rất thoải mái. Tôi thích những bữa cơm quây quần cả gia đình và không ngại làm việc nhà, thậm chí còn tận hưởng việc dọn dẹp, phơi đồ. Nếu sau này ra ở riêng, mình cũng sẵn sàng đảm đương mọi việc.

Ngọc Huyền: Đúng là bố mẹ rất chăm lo, chỉ cần vợ chồng tôi ra ngoài, ông bà lại dọn dẹp, giặt giũ, lo gần như mọi việc trong nhà.

Thật may mắn là anh Tú rất hợp với bố mẹ tôi, như sợi dây kết nối giúp không khí gia đình trở nên vui vẻ, gắn bó hơn. Trước đây tôi thường xuyên bị mẹ mắng vì tính luộm thuộm, bừa bộn nhưng từ ngày có anh Tú về sống chung, lúc nào mẹ cũng hoan hỉ, thoải mái (cười).

Thậm chí, khi chúng tôi nói cuối năm sẽ chuyển ra ở riêng, mẹ còn bảo "cứ ở lại".

Trước đây, mẹ anh Tú ở Bắc Ninh, còn anh sống một mình trên Hà Nội nên thiếu những bữa cơm gia đình và không khí sum vầy. Vì vậy, khi về sống cùng gia đình tôi, anh rất thích điều đó. Tôi thấy đây là một điều may mắn cho cả hai.

Về phần mình, tôi thấy bản thân đằm tính hơn từ khi lập gia đình. Dù tự nhận mình có cái tôi cao và đôi khi bướng bỉnh, tôi đang học cách tự điều chỉnh. Hai vợ chồng cũng chưa bao giờ cãi nhau to, nếu có giận dỗi thì chỉ một đêm là hết. Tôi bướng nhưng nhanh quên, còn anh Tú cũng không phải người để bụng nên cả hai rất dễ làm hòa khi có bất đồng.

Đình Tú: "Chúng tôi không bao giờ kiểm soát điện thoại của nhau"

Đình Tú hẳn rất chiều vợ?

Đình Tú: Phải nói là chiều vợ như... chiều vong đó ạ (cười). Ngay từ những ngày đầu bên nhau, tôi đã nói với Huyền rằng, nếu cô ấy không thích việc nhà thì cứ để tôi làm.

Tôi không ngại bất cứ việc gì, từ quét dọn, giặt giũ đến rửa bát... Dù bản thân không quá khéo léo trong chuyện bếp núc, tôi sẵn sàng vào bếp chuẩn bị những món luộc đơn giản nhất nếu sau này ra ở riêng mà vợ không muốn nấu nướng.

Với tôi, tâm niệm lớn nhất là làm sao để người phụ nữ của mình luôn được sống trong vui vẻ và hạnh phúc.

Đình Tú được nhận xét là diễn viên khá đào hoa, sau khi kết hôn, Ngọc Huyền “quản lý” chồng bằng cách nào? Hai bạn có đặt nguyên tắc gì cho cuộc sống hôn nhân?

Ngọc Huyền: Ngày trước khi chưa quen, tôi cũng nghĩ anh Tú đào hoa vì thấy chuyện yêu đương của anh hơi ầm ĩ. Nhưng sau khi quen một thời gian, tôi thấy anh ấy dốc toàn tâm toàn sức cho mối quan hệ, dành hết thời gian cho mình nên tôi cảm nhận được và tin tưởng.

Trước đây, anh Tú từng theo dõi khá nhiều cô gái xinh đẹp, gợi cảm trên Instagram và Facebook. Sau vài năm yêu nhau, anh vẫn giữ thói quen tương tác, “thả tim” các tài khoản nữ trên mạng. Anh ấy thấy đấy là việc bình thường nhưng tôi không đồng ý.

Bản thân không kiểm soát điện thoại của chồng nhưng tôi yêu cầu anh bỏ theo dõi, huỷ kết bạn với những người cô gái không quen biết hoặc không liên quan đến công việc trên mạng xã hội. Tôi cũng cấm chồng "thả tim" ảnh gái lạ vì không muốn người ngoài nhìn vào đánh giá không hay khi anh ấy đã có vợ.

Cả hai không áp lực chuyện sinh con khi mới cưới.

Ngọc Huyền và Đình Tú, ai ghen nhiều hơn?

Ngọc Huyền: Chúng tôi không ghen lồng lộn, mà tôi chỉ nói vài câu trêu chồng kiểu "đấy thấy chưa, ai bảo có quá khứ", vì mình thì kín tiếng. Nhưng thú thật tôi chưa bao giờ ghen tuông với người yêu cũ của chồng. Cả hai đều rất vô tư khi nhắc, kể về người cũ của nhau.

Đình Tú: Vợ chồng tôi không bao giờ kiểm soát điện thoại của nhau, tôi thậm chí còn không biết mật khẩu của vợ. Tôi tin tưởng cô ấy và cũng tin vào sự nhạy cảm của mình, chỉ cần vợ có chuyện buồn hay tâm trạng thay đổi, tôi đều có thể cảm nhận và tìm cách xoa dịu.

Về chuyện quản lý tài chính trong gia đình thì sao?

Ngọc Huyền: Sau khi cưới, hai vợ chồng có một cái két chung nhưng thực chất chỉ có anh Tú là người bỏ vào thôi, còn tiền bản thân kiếm được thì tôi tự tiêu (cười). Mỗi khi có lương, anh đều chủ động để vào két hoặc đưa cho vợ và bảo tôi cứ thoải mái mua sắm, tiêu những gì mình thích mà không cần nói với anh.

Anh Tú lo liệu hết mọi khoản từ sinh hoạt phí, nhà cửa đến đối nội đối ngoại, còn tôi chỉ việc cân đối sao cho hợp lý.

Dù vậy, tôi không bao giờ thu sạch tiền của chồng mà luôn để anh giữ một khoản riêng để theo đuổi các đam mê như loa đài, xe cộ hay đồng hồ.

Có những lúc anh hỏi ý kiến, dù tôi không đồng ý nhưng anh vẫn quyết định mua. Những khi ấy, tôi có thể hơi “sưng mặt” một chút nhưng tuyệt đối không nặng lời hay tranh cãi, vì tôi hiểu đàn ông cũng cần không gian riêng để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến quỹ chung của gia đình, tôi luôn tôn trọng sở thích của chồng. Ngược lại, anh cũng rất tâm lý khi ủng hộ tôi hết mình với đam mê diễn xuất thay vì gây áp lực chuyện sinh con ngay sau khi cưới.

Cảm ơn Ngọc Huyền - Đình Tú vì những chia sẻ!

Đình Tú (SN 1992), tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim đình đám của VTV như: Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Những chặng đường bụi bặm... Ngọc Huyền (SN 1997) tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó bén duyên với phim ảnh. Nữ diễn viên góp mặt trong các phim: Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu, Cha tôi, người ở lại...

