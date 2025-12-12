Video
Đinh Phương Thành giành HCV xà kép SEA Games 33

Đinh Phương Thành đạt 12.900 điểm, bỏ xa Satria Tri Wira và giành HCV xà kép SEA Games 33.
