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Diều hâu từ trên cao lao xuống tóm gọn thỏ con

Diều hâu cho thấy tốc độ săn mồi ấn tượng khi lao từ trên cao xuống, tóm gọn một con thỏ non giữa sân, và nhanh chóng bay đi.
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