Diễn viên nhí Muối Dubai gây sốt trên phim VTV

Bùi Nguyên Gia Bảo, được khán giả nhỏ tuổi quen gọi là Muối Dubai, gây chú ý nhờ vai diễn Chiến Đo trong phim "Cách em 1 milimet" đang phát sóng trên VTV3.
