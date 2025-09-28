Diễn viên nhí phim VTV hút 50 triệu view: Chấp nhận xấu, muốn đóng Táo quân

Lên sóng vào khung giờ vàng trên VTV3, bộ phim Cách em 1 milimet của đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương đang gây chú ý, đặc biệt là với khán giả trẻ nhờ dàn diễn viên nhí tài năng và chuyên nghiệp.

Diễn viên nhí Gia Bảo (áo xanh) gây chú ý khi vào vai Chiến Đo trong phim "Cách em một milimet" trên VTV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngay từ tập đầu tiên, nhân vật Chiến Đo do Gia Bảo đảm nhiệm đã khiến khán giả bật cười với ngoại hình mũm mĩm, tinh nghịch và những màn "khịa" rất đời với nhóm Đại bản doanh của Thị Tú.

Những câu thoại của nhân vật này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Trên các fanpage về phim ảnh, các clip ngắn của diễn viên nhí được nhiều người chia sẻ, bình luận với khoảng 50 triệu lượt xem trên các nền tảng TikTok, Facebook...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Gia Bảo cho biết, để được chọn vào vai Chiến Đo, em đã đi casting (thử vai) và may mắn được lựa chọn. Hóa thân thành Chiến Đo, cậu bé đã dành hơn 1 tháng hè, chấp nhận phơi nắng cho ngoại hình xấu đi, để màu da giống trẻ em ở nông thôn.

Có những phân cảnh như cảnh hỗn chiến dưới đầm nước, Gia Bảo phải cố gắng vượt qua cảm giác buồn nôn vì… bẩn. Ngoài ra, cậu bé còn tập đi xe đạp để nhập vai trọn vẹn hơn.

"Khi vào vai diễn trong phim VTV, em rất áp lực, phải diễn sao cho tự nhiên, thoại gây cười. Phim sau này còn có dàn diễn viên nổi tiếng như Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Hoàng Long, Huỳnh Anh, Trọng Lân... nên sẽ được nhiều người quan tâm. Vì thế khi diễn, em luôn chú ý diễn tốt nhất", Gia Bảo chia sẻ.

Gia Bảo chụp cùng ca sĩ Mỹ Tâm trong lần gặp gỡ dịp 2/9 mới đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới hơn 10 tuổi nhưng Gia Bảo đã tham gia nhiều bộ phim, chương trình nghệ thuật lớn. Chị Kiều Vui - mẹ của diễn viên nhí - cho biết, gia đình chị tập trung phát triển kỹ năng và kinh nghiệm cho con, thay vì đi show kiếm tiền.

"Nhiệm vụ chính của con ở tuổi này vẫn là học tập và phát triển toàn diện cả thể lực lẫn trí tuệ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nghệ thuật. Gia đình tôi không đặt nặng việc con phải bằng mọi cách trở nên nổi tiếng hay phải chạy show kiếm tiền.

Mục tiêu gần nhất của Muối Dubai là được xuất hiện trong các chương trình lớn, uy tín, được khán giả yêu mến của VTV như Táo quân, Gala cười... Ngoài ra, con phải tập trung học tập tốt, phấn đấu là liên đội trưởng xuất sắc, làm gương cho các bạn", mẹ của Gia Bảo cho biết.

Được biết, sau thành công của vai Chiến Đo, Giao Bảo đã được đài VTV tin tưởng, lựa chọn vào vai Cuội trong chương trình mang tên Trung thu kết nối - yêu thương 2025 phát sóng trực tiếp trên VTV3 vào tối 5/10 tới.

Diễn viên nhí Gia Bảo (Muối Dubai) gây sốt trên phim giờ vàng (Video: VTV).