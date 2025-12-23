Video
video cùng chuyên mục

Diễn viên Mai Huê chia sẻ về cuộc sống êm đềm hiện tại

"Tôi không dám nhận mình là đại gia, nhưng đúng là bây giờ đi làm phim, tâm lý của tôi rất khác ngày xưa", Mai Huê chia sẻ.
Đọc thêm : Mai Huê: Mỹ nhân điện ảnh một thời, từng bỏ nghề làm tiếp viên hàng không