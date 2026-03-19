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Diễn viên Lan Phương khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ

Sau biến cố hôn nhân, diễn viên Lan Phương gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo thon gọn, quyến rũ hơn. Cô tập trung vào diễn xuất, tận hưởng cuộc sống và chăm sóc 2 con.
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