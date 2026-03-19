Nữ phản diện gây "ám ảnh” trên sóng VTV lột xác quyến rũ sau ly hôn

Trên sóng các bộ phim truyền hình của VTV, Lan Phương từ lâu được khán giả nhớ đến như một “nữ phản diện” giàu cá tính. Cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn sắc sảo, nhiều mưu tính trong các phim như Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Trói buộc yêu thương…

Nhờ lối diễn linh hoạt, có chiều sâu, Lan Phương thường xuyên đảm nhận những nhân vật gây tranh cãi nhưng vẫn tạo sức hút đặc biệt trên màn ảnh.

Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo thon gọn, quyến rũ hơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên cho biết cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên, tập trung chăm sóc hai con và tìm lại cân bằng sau đổ vỡ.

Lan Phương kết hôn với chồng người Anh năm 2018 sau thời gian tìm hiểu ngắn. Cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ khi cả hai xây dựng tổ ấm và có hai con chung. Tuy nhiên, sau gần 8 năm gắn bó, nữ diễn viên quyết định ly hôn vào năm 2025. Hiện tại, cô làm mẹ đơn thân, trực tiếp nuôi dạy 2 con và giữ cuộc sống kín tiếng.

Diễn viên Lan Phương khoe vóc dáng thon gọn, quyến rũ (Video: Facebook nhân vật).

Trở lại sau biến cố, Lan Phương lựa chọn công việc như một cách chữa lành. Nữ diễn viên cho biết việc đứng trước máy quay giúp cô tạm gác lại những áp lực cá nhân để tập trung hoàn toàn vào nhân vật.

Gần đây, cô gây chú ý với hai vai diễn trên sóng VTV, đều là vai phản diện.

Trong Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Linh do cô đảm nhận có tính cách phức tạp, dễ gây tranh cãi. Trong khi đó, vai Thơ ở Đồng hồ đếm ngược là người phụ nữ giàu có, quyền lực, mang đặc điểm rối loạn nhân cách ái kỷ và có xu hướng kiểm soát cực đoan.

“Hai vai diễn đến vào đúng thời điểm tôi rất muốn trở lại công việc sau khi sinh con và trải qua những biến cố cá nhân. Với tôi, đó giống như một liệu pháp chữa lành. Khi đứng trước máy quay, tôi được làm điều mình yêu thích, được tạm bước ra khỏi những áp lực của đời sống riêng và chỉ tập trung vào nhân vật. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều”, Lan Phương chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, quyết định ly hôn cũng là bước ngoặt giúp cô tìm lại chính mình, từ đó cải thiện rõ rệt cảm xúc trong diễn xuất.

“Quyết định ly hôn giúp tôi được tìm lại chính mình. Nhờ đó, tôi thấy mình diễn tự nhiên và thuyết phục hơn. Trước đây, tôi mang quá nhiều áp lực và trách nhiệm, lúc nào cũng phải gồng lên để lo toan mọi thứ. Khi nhận vai Linh, tôi cũng lường trước việc nhân vật sẽ bị “ném đá” nên hạn chế đọc bình luận. Cũng may vai Thơ lại nhận được phản hồi tốt hơn”, cô cho biết.

Không chỉ dừng lại ở truyền hình, Lan Phương cho biết cô vừa hoàn thành một dự án điện ảnh với vai người mẹ mang nhiều tổn thương và giằng xé nội tâm.

Song song với công việc, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho 2 con. Với cô, các con chính là động lực lớn nhất để vượt qua giai đoạn khó khăn. Cô coi các con là động lực tinh thần lớn nhất trong cuộc đời và cố gắng trở thành một mỏ neo an toàn cho con bằng tình yêu vô điều kiện.

Để cân bằng giữa công việc và gia đình, Lan Phương chấp nhận lịch trình di chuyển dày đặc. Có thời điểm, cô di chuyển nhiều giờ để quay phim rồi trở về ngay trong đêm chỉ để giữ lời hứa với con. Dù vất vả, nữ diễn viên cho biết cô vẫn kiểm soát được nhịp sống của mình.

Sau khi hoàn thành các dự án, cô chủ động giảm bớt sự hỗ trợ từ bên ngoài để tự tay chăm sóc con cái, từ sinh hoạt đến việc học. Nhờ đó, mối quan hệ giữa ba mẹ con trở nên gắn bó hơn.

Bên cạnh vai trò làm mẹ, Lan Phương cũng chú trọng chăm sóc bản thân. Cô quay lại với những thói quen tích cực như chạy bộ, tập nhảy, duy trì lối sống lành mạnh. Chính sự thay đổi này giúp vóc dáng nữ diễn viên ngày càng thon gọn, thần sắc rạng rỡ hơn so với trước.

Với nền tảng nghề nghiệp vững vàng và trải nghiệm đời sống sâu sắc, Lan Phương đang cho thấy sự trở lại rõ nét - không chỉ trong diễn xuất mà còn ở hình ảnh một người phụ nữ độc lập, bản lĩnh sau biến cố cá nhân.

Ảnh: Nhân vật cung cấp