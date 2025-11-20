Video
video cùng chuyên mục

Điện thoại ngay trên MacBook nhờ tính năng phản chiếu iPhone

Người dùng iPhone và MacBook giờ có thể thao tác điện thoại trực tiếp trên laptop nhờ tính năng phản chiếu iPhone mới xuất hiện trên iOS 18 Beta 2.
Đọc thêm : Sử dụng iPhone ngay trên MacBook, bạn đã biết cách chưa?