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Diện mạo mới ở Di tích lịch sử Bến phà Gianh

Việc nâng cấp, tôn tạo Khu di tích lịch sử Bến phà Gianh không chỉ làm thay đổi diện mạo khang trang mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử
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