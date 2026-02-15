Sau quá trình tu bổ, tôn tạo, Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ở tỉnh Quảng Trị đã có nhiều thay đổi về diện mạo nhưng vẫn bảo đảm yếu tố nguyên gốc, tính xác thực lịch sử.