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Diện mạo mới ở Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sau quá trình tu bổ, tôn tạo, Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ở tỉnh Quảng Trị đã có nhiều thay đổi về diện mạo nhưng vẫn bảo đảm yếu tố nguyên gốc, tính xác thực lịch sử.
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