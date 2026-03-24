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Điểm trông giữ xe không phép dưới gầm nhà ga La Khê

Dù đã có quy định cấm sau vụ cháy cầu Vĩnh Tuy hồi tháng 9/205, song nhiều bãi trông giữ xe dưới gầm các nhà ga dọc tuyến metro Cát Linh - Hà Đông vẫn ngang nhiên hoạt động.
Đọc thêm : Hà Nội: Gầm nhà ga tuyến Cát Linh - Hà Đông bị trưng dụng làm bãi giữ xe