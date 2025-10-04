Video
video cùng chuyên mục

Điểm khác biệt trong lần chính phủ Mỹ đóng cửa một phần vào năm nay

Chính phủ Mỹ vẫn đang tiếp tục đóng cửa một phần, sau khi Thượng viện không đạt đủ số phiếu cần thiết để thông qua dự luật chi tiêu quan trọng.
Đọc thêm : Điểm khác biệt trong lần chính phủ Mỹ đóng cửa một phần lần này