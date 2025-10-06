Video
Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành Hằng Nga

Màn biểu diễn của nữ diễn viên Trung Quốc Địch Lệ Nhiệt Ba trong đêm hội “Chuyến du hành kỳ diệu đêm Trung Thu” thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong một ngày.
