Video
video cùng chuyên mục

Đĩa mây đen kịt khổng lồ trên bầu trời Hà Nội

Đầu giờ chiều ngày 29/9, một khối mây đen khổng lồ di chuyển trên bầu trời Hà Nội khiến nhiều người lo mưa lớn sẽ gây ngập lụt các tuyến đường.
Đọc thêm : Hình ảnh đĩa mây đen khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời ở Hà Nội