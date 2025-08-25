Video
Dĩa cơm sườn hơn nửa triệu đồng trong tòa nhà cao nhất Việt Nam

Món cơm sườn tại nhà hàng ở Landmark 81 không chỉ gây chú ý bởi mức giá, mà còn ở nguyên liệu đặc biệt.
