Di lí các đối tượng trốn truy nã về Nghệ An trước Tết nguyên đán

Thực hiện đợt cao điểm truy quét tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, từ ngày 25/1 đến ngày 7/2, PC52 Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công 2 chuyên án, bắt 12 đối tượng trốn truy nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Sáng ngày 9/2, toàn bộ đối tượng trên đã được di lí về Nghệ An, bàn giao cho các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.