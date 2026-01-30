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Đèn xanh đỏ trên đường Nguyễn Trãi đã được tắt

Lực lượng chức năng vừa thí điểm lắp đặt đèn xanh, đỏ trên đường Nguyễn Trãi, nhưng tới chiều 30/1, đèn tín hiệu này đã được tắt.
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