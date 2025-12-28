Video
video cùng chuyên mục

Đèn đếm giây nghi bị lỗi khiến tài xế suýt vượt đèn đỏ

Đèn đếm giây sau khi đếm ngược về “0” đã bất ngờ nhảy về số “99” và giữ nguyên đèn đỏ. Sau đó, đèn tiếp tục đếm ngược về “81” thì đèn tín hiệu bất ngờ chuyển sang xanh.
