Đền An Sinh Di  nơi thờ 8 vị Vua triều Trần

Đền An Sinh thuộc thôn Trại Lốc, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh quảng Ninh được nhà nước công nhận là di tích LSVH cấp quốc gia ngày 28/4/1962. Đền An Sinh là ngôi điện thờ An Sinh Vương Trần Liễu và 8 vị tiên đế triều Trần . Đền được xây dựng trên một địa thế đẹp có non bình, thủy tụ, là trung tâm của cả Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều.