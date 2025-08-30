Video
video cùng chuyên mục

Đêm Hà Nội không ngủ trước ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Biển người đổ về Quảng trường Ba Đình trong đêm tổng duyệt, chờ đón màn tổng duyệt diễu binh, diễu hành lịch sử vào sáng 30/8.
