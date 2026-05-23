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Để tài xế chờ 20 phút, phản ứng của nữ sinh gây “bão” mạng

Để tài xế giao hàng chờ gần 20 phút vì chưa tan học, hai nữ sinh sau đó chạy vội ra nhận nước rồi cúi đầu xin lỗi khiến cộng đồng mạng thích thú.
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