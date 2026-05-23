Shipper bất ngờ sau khi phải chờ 20 phút để giao hàng cho nữ sinh

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại phản ứng của hai nữ sinh sau khi để tài xế giao hàng chờ khoảng 20 phút. Nội dung thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn 1,3 triệu lượt xem.

Trong clip, khi thấy tài xế quay lại giao nước, hai nữ sinh hối hả chạy tới. Một em khẽ nhắc bạn mình trước khi nữ sinh còn lại ngại ngùng cúi đầu nói lời xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu. Hành động nhỏ nhưng chân thành khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Nữ sinh cúi đầu xin lỗi tài xế giao hàng khi để người này chờ 20 phút (Video: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Thế Như (ngụ tại phường Hòa Lợi, TPHCM), tài xế giao hàng trong đoạn clip, đồng thời là chủ một tiệm ăn vặt, giải khát trên địa bàn, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng hơn 13h.

Theo anh Như, thời điểm đó anh nhận đơn giao nước cho một nhóm học sinh như thường lệ. Tuy nhiên, khi đến nơi, các em vẫn chưa được ra về nên anh phải đứng chờ khoảng 15-20 phút.

“Lúc đó tôi nghĩ có thể lớp của các bé học muộn hơn hoặc được giáo viên giao thêm bài tập nên chưa thể tan học như mọi khi. Sau khi chờ một lúc, tôi quay về tiệm trước để xử lý việc khác. Một lúc sau thì các bạn nhắn tôi quay lại giao hàng”, anh kể.

Nam shipper cho hay quãng đường từ tiệm đến trường chỉ khoảng 2km nên anh không quá phiền lòng khi phải quay lại lần nữa. Điều khiến anh bất ngờ hơn cả là thái độ lễ phép của hai nữ sinh.

Làm công việc này gần 4 năm, anh Như chia sẻ khách hàng của mình phần lớn là học sinh, nhân viên văn phòng và người dân xung quanh khu vực. Trong đó, các em học sinh thường để lại cho anh nhiều ấn tượng bởi sự lễ phép, vui vẻ.

“Em nào cũng dạ thưa, nói chuyện dễ thương nên tôi cũng thấy vui. Nhiều khi nhờ những việc nho nhỏ như vậy mà tôi thấy quên luôn mệt”, anh nói.

Không chỉ lần này, anh cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với các khách hàng nhỏ tuổi. Có lần sau khi nhận tiền, anh quay ra xe lấy nước thì một học sinh tưởng anh đi về nên đuổi theo và ngơ ngác hỏi: “Ủa, sao chú chưa đưa nước cho con đó?”. Cốc nước hiện ra ngay khi khách hàng chưa nói hết câu khiến cả hai chú cháu bật cười.

Theo anh Như, phải thường xuyên di chuyển và làm việc ngoài trời nắng nóng, không tránh khỏi những lúc mệt mỏi. Thỉnh thoảng, anh cũng gặp người khó tính. Tuy nhiên, phần lớn khách đều cư xử thân thiện, tích cực.

“Những chuyện nhỏ như vậy cũng giúp tôi có thêm động lực làm việc”, anh nói.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, đoạn clip tiếp tục nhận về nhiều phản hồi tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự lễ phép, biết nghĩ cho người khác của hai nữ sinh đã khiến câu chuyện trở nên đặc biệt, lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội.

“Nghề giao hàng rất vất vả, chạy ngoài đường nắng nóng cả ngày. Chỉ một câu xin lỗi thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy được tôn trọng”, một tài khoản bình luận.

Không ít cư dân mạng cho hay trong thực tế, nhiều người giao hàng phải chờ khách khá lâu nhưng hiếm khi nhận được lời xin lỗi hay sự cảm thông. Vì vậy, hành động nhỏ của hai nữ sinh khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu và ấm lòng.

“Có những lúc tài xế phải đứng đợi rất lâu mà khách ra nhận hàng với thái độ khó chịu hoặc xem chuyện đó là bình thường”, một người dùng bình luận.

Nhiều ý kiến cũng nhận định đôi khi chỉ một lời xin lỗi chân thành hay thái độ lịch sự cũng đủ giúp người giao hàng cảm thấy được sẻ chia, tôn trọng và phần nào quên đi sự mệt mỏi, áp lực sau nhiều giờ làm việc ngoài trời.

Một số cư dân mạng nhận xét, đoạn clip cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn bởi nó phản ánh sự tử tế trong những tình huống rất đời thường. Theo nhiều người, cách cư xử tử tế, biết nghĩ cho người khác là điều cần được lan tỏa và khuyến khích, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh.