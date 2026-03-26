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Đệ nhất Phu nhân Mỹ đón vị khách robot đặc biệt tới Nhà Trắng

Robot hình người đã xuất hiện ở Nhà Trắng cùng với Đệ nhất Phu nhân Melania Trump nhằm quảng bá về việc ứng dụng AI trong hoạt động giáo dục.
Đọc thêm : Robot bước đi cùng Đệ nhất Phu nhân Mỹ tại Nhà Trắng