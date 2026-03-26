Robot bước đi cùng Đệ nhất Phu nhân Mỹ tại Nhà Trắng

Đệ nhất phu nhân Mỹ và robot hình người tại Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Một robot hình người đã bước đi dọc hành lang trải thảm đỏ của Nhà Trắng hôm 25/3, tháp tùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tới một sự kiện nơi bà kêu gọi tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Robot tự giới thiệu là “Figure 03”, đã cùng bà Meliania vào Phòng Đông để chào đón hàng chục phu nhân/phu quân của các nguyên thủ trên thế giới tham dự một hội nghị tập trung vào công nghệ.

“Tôi rất vinh dự được là một phần của phong trào mang tính lịch sử này nhằm trao quyền cho trẻ em thông qua công nghệ và giáo dục”, robot nói, chào các khách mời bằng 11 ngôn ngữ.

Trong khi đó, bà Melania phát biểu: “Figure 03, cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi. Có thể nói một cách công bằng rằng bạn là vị khách robot hình người đầu tiên do Mỹ chế tạo xuất hiện tại Nhà Trắng".

Đệ nhất Phu nhân Mỹ đón vị khách robot đặc biệt tới Nhà Trắng (Video: AP).

Bà đồng thời tận dụng sự kiện này để thúc đẩy nhu cầu các chính phủ và các công ty công nghệ lớn phối hợp với nhau nhằm ứng dụng AI trong giảng dạy cho học sinh. “Rất sớm thôi, trí tuệ nhân tạo sẽ chuyển từ điện thoại di động của chúng ta sang các robot hình người có khả năng cung cấp các tiện ích”, bà nói.

Đệ nhất phu nhân mô tả rằng trong tương lai gần, một giáo viên robot giả định có thể nhanh chóng truy cập các lĩnh vực như nghiên cứu kinh điển, toán học và nhiều môn học khác để cung cấp giáo dục cá nhân hóa cho học sinh dựa trên tốc độ học tập và “trạng thái cảm xúc” của các em.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò của đổi mới công nghệ: “Chúng ta có thể thúc đẩy tiến trình của nền văn minh khi khu vực doanh nghiệp mang lại đổi mới, chính phủ tạo ra quy mô và thị trường vốn tài trợ cho việc phổ biến các công nghệ mới nổi này".

Mặt khác, bà cũng cảnh báo về những rủi ro công nghệ, một mối lo ngại được Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron đồng tình, khi bà đề cập đến các biện pháp của Pháp nhằm hạn chế thời gian sử dụng màn hình và mạng xã hội đối với trẻ em.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm CEO Meta Mark Zuckerberg, Chủ tịch điều hành Oracle Larry Ellison và CEO Nvidia Jensen Huang vào một hội đồng sẽ tham gia định hình chính sách AI và các vấn đề liên quan. Ông coi AI là một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc.

Trung Quốc cũng đang trình diễn các robot hình người tiên tiến của riêng mình khi Bắc Kinh thúc đẩy kế hoạch dẫn đầu lĩnh vực mới nổi này.

Đệ nhất phu nhân lưu ý đến sự cạnh tranh toàn cầu về sở hữu trí tuệ và cho rằng việc áp dụng học tập do AI dẫn dắt sẽ góp phần củng cố “ưu thế kinh tế dài hạn” của Mỹ.