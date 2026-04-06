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Dấu vết mưa lũ lịch sử ám ảnh người dân dưới chân núi Bạch Mã

Sau hơn 5 tháng từ khi xảy ra các đợt mưa lũ lớn liên tiếp gây thiệt hại nặng, người dân sống dưới chân núi Bạch Mã vẫn chưa hết ám ảnh.
Đọc thêm : Mưa lũ lịch sử chưa thôi ám ảnh người dân dưới chân núi Bạch Mã