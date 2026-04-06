Mưa lũ lịch sử chưa thôi ám ảnh người dân dưới chân núi Bạch Mã

Đến đầu tháng 4, căn nhà cũ của bà Nguyễn Thị Hiệp nằm bên bờ suối Lê Nô (một nhánh sông Tả Trạch) ở thôn Phú Nam, xã Khe Tre, thành Phố Huế vẫn còn in đậm dấu tích các trận lũ xảy ra trong thời gian 27-29/10/2025. Nước lũ xé toạc bờ suối, làm sập phần hiên ngôi nhà chính và một phần nhà ngang.

Ông Hồ Sỹ Tuấn, Trưởng thôn Phú Nam, cho biết bà Hiệp được nhà nước hỗ trợ tái định cư, xây lại nhà mới trong Chiến dịch Quang Trung và đã hoàn thành, bàn giao từ đầu năm. Riêng khu đất và căn nhà cũ của bà Hiệp đã được nhà nước thu hồi, nhưng chưa tháo dỡ, xử lý.

Ngôi nhà bị nước lũ từ đỉnh Bạch Mã tràn về kéo sập hồi cuối năm 2025 đến nay chưa được tháo dỡ, dọn dẹp (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Tuấn, ngày 27/10/2025, đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ lên tới 1.739mm, nước lũ từ trên cao đổ về suối Lê Nô rất nhanh, hung dữ, cuốn trôi nhiều thứ. Riêng nhà ông Tuấn dù ở vị trí cao nhưng vẫn bị nước lũ tràn vào nhà, cả gia đình phải sơ tán gấp.

Trưởng thôn Phú Nam cho biết hiện nay trên địa bàn có hơn 300m bờ suối bị sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền, đe dọa nhà cửa, đất đai, tài sản của người dân, trong đó có 13 hộ ảnh hưởng trực tiếp, nguy cơ cao xảy ra sạt lở khi có mưa lũ mới. Người dân mong muốn chính quyền các cấp sớm đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở, khu tái định cư để di dời các trường hợp nằm trong khu vực xung yếu.

Dấu vết mưa lũ lịch sử ám ảnh người dân dưới chân núi Bạch Mã (Video: Vi Thảo).

Không riêng thôn Phú Nam, các địa bàn có suối Lê Nô và những nhánh khác của dòng Tả Trạch chảy qua như Xuân Phú, Hà An, Đa Phú, Phú Hòa, thôn 2, 3,... thuộc xã Khe Tre cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ lịch sử. Nhiều đoạn bờ suối, sông bị khoét sâu, đất đá sạt lở nham nhở, có nơi khoét sâu 20-40m. Không ít vị trí chỉ còn cách nhà dân vài mét, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nếu mưa lũ tái diễn.

Sau hơn 5 tháng, dấu tích mưa lũ tàn phá tại xã miền núi dưới chân dãy Bạch Mã hồi cuối năm 2025 vẫn còn (Ảnh: Vi Thảo).

Theo thống kê của UBND xã Khe Tre, thiên tai đã làm sập hoàn toàn 3 căn nhà, 3 căn khác hư hỏng nặng 30-40%, đến nay đã được hỗ trợ khắc phục, xây mới. Hệ thống giao thông và cầu cống cũng chịu thiệt hại nặng nề khi các cầu huyết mạch Lê Nô, Đa Phú, Phú Mậu bị cuốn trôi mố, gây chia cắt cục bộ nhiều khu vực.

Riêng cầu Le No nối thôn Phú Mậu và thôn K4 với trung tâm xã Khe Tre bị lũ cuốn trôi mố cầu ngày 27/10/2025 đến nay chưa khắc phục xong.

Mưa lũ còn gây bồi lấp, thay đổi đáng kể dòng chảy các nhánh sông Tả Trạch, nhất là suối Le No, đoạn từ thác Trượt (thôn Xuân Phú) đến thượng lưu cầu Hương Hòa.

Lãnh đạo UBND xã Khe Tre cho biết địa phương đã tính đến phương án khơi thông, nạo vét các đoạn bị bồi lấp nghiêm trọng, nhằm tăng khả năng thoát lũ, đồng thời tận thu hợp lý cát, sỏi phục vụ xây dựng.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế yêu cầu sớm khắc phục cầu Lê Nô và khơi thông dòng chảy nhánh thượng nguồn sông Tả Trạch (Ảnh: Vi Thảo).

Qua khảo sát thực tế, xã Khe Tre xác định có hàng loạt điểm bồi lấp cần xử lý, với tổng khối lượng cát, sỏi dự kiến phải nạo vét hơn 93.700m3. Địa phương kiến nghị các cấp có thẩm quyền hỗ trợ thủ tục pháp lý và cấp kinh phí để sớm triển khai.

Tại cuộc kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai mới đây, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND thành phố Huế, đã yêu cầu xã Khe Tre sớm khắc phục khắc phục cầu Lê Nô, tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm bảo đảm thoát lũ, góp phần ổn định đời sống của người dân.