Đấu giá bức poster có chữ ký của các "anh tài"

Màn đấu giá bức poster có chữ ký của 33 anh tài là một trong những điểm nhấn thú vị của đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam".
