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Đầu bếp trình diễn món gà Pháp xa xỉ nấu trong bàng quang heo

Tại Paris, món Poularde de Bresse en vessie (gà Bresse nấu trong bàng quang heo) là một trong những biểu tượng của ẩm thực Pháp thượng lưu.
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