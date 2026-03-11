Món gà Pháp xa xỉ giá 11 triệu đồng nấu trong bàng quang heo

"Linh hồn" của món Poularde de Bresse en vessie chính là giống gà Bresse, chỉ được nuôi tại vùng Bresse, miền đông nước Pháp, với quy định nghiêm ngặt về diện tích chăn thả, chế độ ăn và thời gian nuôi.

Mỗi con gà phải có tối thiểu 10m² không gian ngoài trời, được ăn ngũ cốc và sữa, sau đó trải qua giai đoạn “vỗ béo” cuối cùng trong chuồng gỗ truyền thống.

Giống gà Bresse nổi tiếng với chất lượng thịt thượng hạng và giá bán đắt đỏ (Ảnh: The Peasant’s Daughter).

Giống gà này được miêu tả là "nữ hoàng của các loài gà" nhờ chất thịt săn chắc nhưng mềm, lớp mỡ mịn và hương vị đậm đà đặc trưng. Gà Bresse nguyên con có thể đạt mức trên dưới 1 triệu đồng/kg và cao hơn vào mùa lễ.

Tổng thống Pháp nhiều thời kỳ được cho là thường chọn gà Bresse trong các quốc yến. Màu lông trắng, mào đỏ và chân xanh của gà Bresse còn được xem là trùng với 3 màu quốc kỳ Pháp - điều càng củng cố vị thế như “biểu tượng quốc gia” của giống gia cầm này.

Trong món Poularde de Bresse en vessie, con gà được nấu bên trong bàng quang heo nhằm giữ trọn tinh chất và hương vị của nguyên liệu khi nấu chín.

Bàng quang heo được buộc kín, phồng lên như một quả bóng trong quá trình chế biến (Ảnh: Épicure).

Trong phiên bản cổ điển, trước khi chuyển vào bọng heo, gà Bresse được nhồi các nguyên liệu cao cấp như nấm truffle và gan ngỗng để tạo độ phong phú về mùi vị và tăng độ béo ngậy. Sau đó, bọng heo được buộc kín và nấu trong nước dùng gà ở lửa nhỏ, khiến bọng phồng lên như quả bóng đầy hơi.

Khi món ăn được mang ra tới bàn, bọng heo được cắt mở ngay tại chỗ, tỏa ra một làn khói thơm thoang thoảng. Công đoạn này là một phần không thể thiếu của trải nghiệm fine dining (ẩm thực cao cấp).

Đầu bếp phục vụ món ăn tại bàn (Ảnh: Épicure).

Một trong những địa điểm nổi tiếng phục vụ Poularde de Bresse en vessie là nhà hàng Épicure tại khách sạn 5 sao Le Bristol Paris (Pháp).

Theo Tastytastic, Épicure là một trong những nhà hàng danh giá nhất thế giới với 3 sao Michelin. Nhà hàng cũng coi món này là “signature dish” (món đặc trưng) của mình, phục vụ trong thực đơn cao cấp.

Đầu bếp trình diễn món gà Pháp xa xỉ nấu trong bàng quang heo (Video: Instagram @ericfrechon).

Không chỉ tại Paris, món này còn từng xuất hiện ở các nhà hàng danh tiếng khác, như phiên bản demi-deuil (gà với nấm truffle kẹp dưới da) tại nhà hàng L’Auberge du Pont de Collonges của Paul Bocuse - đầu bếp huyền thoại Pháp.

Theo trang Mashed, món Poularde de Bresse en vessie tại Épicure được bán với giá khoảng 360 euro (khoảng 11 triệu đồng), phục vụ cho hai người.