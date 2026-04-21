Được ví như “Maldives phiên bản tiết kiệm”, đảo Phú Quý đang bước vào mùa cao điểm dịp 30/4. Giá tour, phòng nghỉ vẫn ở mức dễ tiếp cận, song nhiều khu vực đẹp đã kín chỗ từ sớm.