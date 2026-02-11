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Đào nở sớm, dựng cả bàn thờ vẫn không có khách, tiểu thương chặt cây đem về

Đào nở sớm, khách mua thưa thớt, nhiều tiểu thương ở tỉnh Thanh Hóa phải cắt bỏ cây, đem về trồng lại sang năm bán.
Đọc thêm : Đào nở sớm, dựng cả bàn thờ vẫn không có khách, tiểu thương chặt cây đem về