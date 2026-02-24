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Đạo diễn Trần Bình Trọng kể chuyện bị bố Trần Nhượng cho "xơi đòn"

Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, đạo diễn Trần Bình Trọng chia sẻ những kỷ niệm thời trưởng thành cùng bố - NSND Trần Nhượng.
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