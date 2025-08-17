Video
Đánh giá Samsung Galaxy Z Fold7 : Mỏng nhẹ, đánh đổi những gì?

Mỏng nhẹ và hiện đại hơn, Galaxy Z Fold 7 mang đến trải nghiệm tiện lợi khi sử dụng hàng ngày – nhưng đi kèm đó là những đánh đổi mà người dùng cần cân nhắc.
