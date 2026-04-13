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Đánh giá Hyundai Stargazer 2026: Nhiều đổi mới nhưng có đủ hấp dẫn?

Hyundai Stargazer 2026 thuộc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Thiết kế của xe được tinh chỉnh nhẹ còn đa phần trang bị vẫn được giữ nguyên.
Đọc thêm : Đánh giá Hyundai Stargazer 2026: Nhiều đổi mới nhưng có đủ hấp dẫn?