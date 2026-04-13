Đánh giá Hyundai Stargazer 2026: Nhiều đổi mới nhưng có đủ hấp dẫn?

Với một tài sản có giá trị lớn như ô tô, người tiêu dùng thường thiết lập các tiêu chí khắt khe để tìm ra sản phẩm phù hợp nhất. Trong đó, yếu tố thẩm mỹ đóng vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến thiện cảm ban đầu của khách hàng trong quá trình tiếp cận sản phẩm.

Thực tế ở phiên bản tiền nhiệm, Hyundai Stargazer từng gặp không ít rào cản trong việc thuyết phục thị hiếu số đông, dù sở hữu giá bán cạnh tranh và hàm lượng trang bị dồi dào trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Tuy nhiên, hạn chế này đã được nhà sản xuất tập trung cải thiện trên phiên bản 2026 vừa ra mắt cuối tháng 3 vừa qua.

Hyundai Stargazer 2026 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 3 phiên bản, đi kèm giá bán lẻ đề xuất tăng 15-16 triệu đồng so với đời cũ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Liệu Hyundai Stargazer 2026 có thực sự là lựa chọn nên nhắm tới trong tầm giá? Phóng viên Dân trí đã có buổi trải nghiệm thực tế phiên bản Cao cấp (niêm yết 615 triệu đồng) để đưa ra những đánh giá khách quan nhất, giúp bạn có cái nhìn rõ nét trước khi xuống tiền.

Đánh giá Hyundai Stargazer 2026 bản Cao cấp (Video: Nguyễn Lâm, Minh Nhật).

Vẻ ngoài “SUV hóa” nhưng tính thực dụng chưa cao

Ở phiên bản tiền nhiệm, Hyundai Stargazer vẫn trung thành với những thiết kế đậm nét MPV. Xe sử dụng nhiều đường nét bo tròn đem tới một tổng thể mềm mại và kiểu dáng này lại không “hợp gu” số đông khách Việt, đặc biệt khi các đối thủ đều theo đuổi phong cách “SUV hóa” nhằm chạy theo thị hiếu chung.

Đó cũng là thay đổi chính ở Hyundai Stargazer 2026. Vóc dáng tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên nhưng giao diện được làm mới với lưới tản nhiệt lớn, kết hợp với nhiều đường nét góc cạnh tạo nên một vẻ ngoài hầm hố hơn, đặc biệt là khu vực cản trước/sau.

Đi kèm với lưới tản nhiệt mới là dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ “H”, kết hợp với cụm đèn chiếu sáng trước dạng chóa LED. Ở phía sau, cụm đèn hậu được thu gọn so với đời cũ đem lại một tổng thể hài hòa hơn và vẫn tạo hình chữ “H” tương tự phần đầu xe.

Tuy nhiên, điểm trừ của Stargazer mới là không có đèn sương mù trước, trong khi trang bị này có xuất hiện trên xe đời cũ. Điều này khiến mẫu MPV Hàn Quốc mất đi tính thực dụng trong điều kiện thiếu sáng, nếu so với các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Hyundai Stargazer sở hữu chiều dài 4.575mm, chiều rộng 1.780mm và chiều cao 1.710mm. Phiên bản Cao cấp được trang bị mâm hợp kim 17 inch, trong khi hai bản thấp hơn sử dụng la-zăng 16 inch (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nội thất rộng rãi, có trang bị độc nhất phân khúc

Tổng thể khoang cabin của Hyundai Stargazer 2026 vẫn đem tới cảm giác quen thuộc, do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Tuy nhiên, tính thẩm mỹ của mẫu xe Hàn Quốc được chau chuốt hơn khi cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí giờ đây được nối liền thành một cụm màn hình, đều có kích cỡ 10,25 inch.

Trong đó, cụm đồng hồ kỹ thuật số sẽ đổi giao diện tùy theo chế độ lái (Normal, Eco, Sport, Smart), màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và theo trải nghiệm thực tế, thao tác sử dụng màn hình này khá mượt mà, ít có độ trễ.

Còn về chất liệu nội thất, xe sử dụng vật liệu nhựa khá nhiều, như phần táp-lô dùng nhựa giả da. Bù lại, vô-lăng của xe vẫn được bọc da trên phiên bản Cao cấp, đem tới cảm giác cầm nắm khá ổn.

Nhiều tính năng điều chỉnh của xe được tích hợp trong màn hình giải trí, bao gồm việc tắt/bật một số tính năng an toàn chủ động (trên bản Cao cấp) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ở phiên bản mới, bảng điều khiển trung tâm cũng được thiết kế lại theo dạng nửa cảm ứng và nửa vật lý. Hãng xe Hàn Quốc vẫn giữ lại lẫy gạt điều chỉnh nhiệt độ, mức gió và các núm xoay chỉnh âm lượng, giúp xe giữ tính thực dụng trong quá trình sử dụng.

Điểm cộng lớn nhất của Hyundai Stargazer 2026 nằm ở không gian rộng rãi, dù chiều dài cơ sở của xe (2.780mm) không chênh lệch quá nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc. Nguyên nhân chính là do khoảng trần của xe được thiết kế khá thoáng đãng, kể cả khi ngồi ở vị trí thứ 3.

Trong quá trình trải nghiệm thực tế của phóng viên báo Dân trí, người lớn cao 1,8m ngồi ở hàng ghế thứ 3 chỉ cảm thấy chật phần đầu gối nếu không điều chỉnh hàng ghế thứ 2. Trong khi đó, khoảng trần và độ ngả của hàng ghế sau cùng vẫn rất dễ chịu, kết hợp với ô cửa kính khá lớn đem lại cảm giác thoải mái.

Để ra khỏi hàng ghế thứ 3, người dùng có thể chủ động kéo lẫy bên hông hàng ghế thứ 2 bên lái, bộ phận này sẽ trượt nhẹ nhàng lên phía trước, giúp người ngồi hàng ghế thứ 3 dễ dàng ra/vào mà không cần sự trợ giúp của người khác.

Về hàng ghế thứ 2, đây sẽ là nơi thoải mái nhất trên Hyundai Stargazer 2026. Ở vị trí mặc định, người ngồi hàng ghế này sẽ có không gian để chân rộng rãi cùng độ ngả sâu. Tuy nhiên, vị trí ngồi chính giữa không có tựa đầu, nhưng có thể gập xuống làm bệ tỳ tay.

Các hàng ghế của Stargazer có phần đệm khá dày dặn, đem tới cảm giác dễ chịu khi di chuyển đường dài. Đáng tiếc rằng dù ở phiên bản cao cấp nhất, các hàng ghế của xe cũng không được bọc da toàn phần, mà là da pha nỉ.

Stargazer mới còn bổ sung một bàn gập lưng ghế phụ dành cho hàng ghế thứ hai. Đây là trang bị có thể xem là độc nhật phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Bàn gập của xe có diện tích khá hạn chế, người dùng chỉ có thể đặt vừa máy tính bảng hoặc một số dòng laptop cỡ nhỏ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về không gian chứa hành lý, khi sử dụng cả 3 hàng ghế, dung tích chứa hành lý tiêu chuẩn của xe dao động trong khoảng 185-200 lít, đủ chỗ cho vài chiếc balo. Không gian chứa đồ sẽ mở rộng lên tới 585 lít khi gập hàng ghế thứ 3 và lên tới 1.000 lít khi gập cả hai hàng ghế.

Nếu sử dụng hàng ghế thứ 3 nhưng cần chứa vali lớn, người dùng sẽ cần dựng ghế thẳng hơn, mất khả năng ngả sâu (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khung gầm chắc chắn nhưng lái thiếu cảm xúc

Do là bản nâng cấp giữa vòng đời nên hệ truyền động của xe không có gì thay đổi. Bên dưới nắp ca-pô của xe vẫn là khối động cơ Smartstream G, dung tích 1.5L, hút khí tự nhiên, sản sinh 115 mã lực và 144Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số biến thiên thông minh iVT có chế độ giả lập 8 cấp.

Thông số trên không quá chênh lệch so với các đối thủ cùng phân khúc. Về trải nghiệm thực tế, động cơ của Stargazer không đem lại sức kéo tốt khi vận hành gần như “full tải”, nguyên nhân là nhà sản xuất cố duy trì tua máy ở mức thấp nhằm hướng tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Trong quá trình trải nghiệm, khi chạy đều chân ga, Hyundai Stargazer 2026 có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 6,9 lít/100km. Con số này ở mức dễ chịu so với một mẫu MPV 7 chỗ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khi vận hành full tải, người lái sẽ nhận thấy xe cần thời gian dồn tua máy lên cao kể cả khi đạp kịch sàn. Bù lại, hộp số biến thiên iVT với chế độ giả lập 8 cấp có thể giải quyết vấn đề này; người dùng có thể chuyển sang số tay để thao tác dồn tua hiệu quả hơn. Đáng tiếc, Stargazer lại không có lẫy chuyển số trên vô lăng giống như trang bị trên một số đối thủ tương đương.

Kích hoạt chế độ Sport, chân ga trở nên nhạy bén hơn hẳn, mang lại cảm giác vận hành chủ động và phấn khích. Tuy nhiên, vô lăng dù có độ siết nhẹ nhàng, phù hợp cho cả nam và nữ giới, nhưng lại khá trung tính và thiếu phản hồi từ mặt đường. Đây là điểm có thể khiến những tay lái ưa cảm giác thể thao cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn.

Khung gầm và hệ thống treo có thể xem là điểm cộng của Hyundai Stargazer 2026. Giảm xóc của xe được tinh chỉnh khá cứng, có thể không đem lại cảm giác êm ái khi chạy đô thị như các mẫu xe khác nhưng bù lại, xe cho cảm giác rất tự tin khi chuyển làn trên cao tốc ở tốc độ 120km/h.

Dù được thiết lập thiên hướng cứng, hệ thống treo của Stargazer xử lý các dao động khá dứt khoát khi băng qua ổ gà hay các đoạn đường xấu. Khi vào cua hay chuyển làn gấp, xe kiểm soát thân xe tốt, hạn chế tối đa tình trạng vặn xoắn; độ lắc ngang vẫn xuất hiện nhưng triệt tiêu nhanh, giúp chiếc MPV sớm lấy lại trạng thái cân bằng.

Trang bị an toàn là thế mạnh

Tại phân khúc MPV cỡ nhỏ, Hyundai Stargazer là một trong số ít những sản phẩm được trang bị hệ thống an toàn chủ động. Và thế mạnh này được duy trì ở phiên bản 2026. Tuy nhiên cần lưu ý gói công nghệ Hyundai SmartSense chỉ xuất hiện trên phiên bản Cao cấp.

Hệ thống an toàn chủ động trên Stargazer gồm các tính năng: điều khiển hành trình thông minh, phòng tránh va chạm trước, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo & phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo bỏ quên người ngồi sau, hỗ trợ mở cửa an toàn, cảnh báo xe phía trước di chuyển, hỗ trợ giữ làn đường và định tâm làn đường (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong trải nghiệm thực tế, hệ thống an toàn chủ động của Stargazer hoạt động rất hiệu quả. Trên cao tốc, chỉ với thao tác một nút bấm kích hoạt tính năng điều khiển hành trình thông minh, xe sẽ chủ động bám theo xe phía trước và chủ động điều chỉnh ga và phanh nhằm duy trì khoảng cách an toàn.

Các tính năng còn lại cũng hỗ trợ trải nghiệm lái xe trở nên nhàn nhã hơn, như giới hạn tốc độ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hyundai Stargazer 2026 dành cho ai?

Đối với nhóm khách hàng ưu tiên một mẫu MPV cỡ nhỏ có không gian rộng rãi và hàm lượng trang bị tốt trong tầm giá, Stargazer 2026 là một phương án khả thi, nhất là khi ngoại hình đã được điều chỉnh phù hợp hơn với thị hiếu.

Ở mức giá 615 triệu đồng của phiên bản Cao cấp, mẫu xe này sở hữu danh sách công nghệ an toàn thuộc nhóm đầy đủ nhất phân khúc. Đây là lợi thế cạnh tranh đáng kể của sản phẩm nhà Hyundai đối với những người dùng đặt tiêu chí bảo vệ an toàn lên hàng đầu.

Hyundai Stargazer 2026 được trang bị phanh đĩa bốn bánh, trong khi đối thủ cùng cỡ như Mitsubishi Xpander vẫn sử dụng phanh tang trống phía sau (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tất nhiên, Mitsubishi Xpander có thể xem là trường hợp ngoại lệ. Dù không có công nghệ an toàn chủ động, các tính năng tiện nghi cũng có phần lép vế so với đối thủ nhưng mẫu xe Nhật vẫn là sản phẩm “hút” khách nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Lợi thế của Xpander đến từ yếu tố tiên phong khi tạo ra sự bùng nổ của nhóm xe này vào năm 2018. Đến nay, cộng đồng người dùng đông đảo tạo nên tính thanh khoản tốt cho Xpander khi bán lại.

Liệu Hyundai Stargazer 2026 có cơ hội vượt qua đối thủ sừng sỏ này hay không? Câu trả lời sẽ cần thời gian làm rõ. Tuy nhiên, với những đổi mới, mẫu xe Hàn Quốc có cơ hội cải thiện vị thế vốn không mấy ấn tượng trong phân khúc.

Trong cả năm 2025, Hyundai Stargazer tiêu thụ tổng cộng 3.313 chiếc, chỉ bán chạy hơn dòng Toyota Avanza Premio (1.130 xe) nhưng thua xa Toyota Veloz Cross (8.346 chiếc) hay Mitsubishi Xpander (18.016 xe).