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Đánh bom xe ở ngoại ô Moscow

Một quan chức quân đội Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở ngoại ô Moscow.
Đọc thêm : Đánh bom xe ở ngoại ô Moscow, quan chức quân đội Nga thiệt mạng