Đánh bom xe ở ngoại ô Moscow, quan chức quân đội Nga thiệt mạng

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường vụ nổ xe ở Balashikha, Moscow (Ảnh: Astra/Telegram).

Theo báo cáo của hãng tin điều tra độc lập The Insider của Nga, ông Damir Davydov, một quan chức quân đội Nga phụ trách cung cấp đạn dược tên lửa và đạn pháo cho mặt trận tác chiến, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở ngoại ô Moscow vào ngày 9/6.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 5h30 sáng giờ địa phương tại thành phố Balashikha, cách thủ đô Moscow khoảng 10km về phía đông. Chính quyền Nga xác nhận một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ nổ, nhưng chưa chính thức công bố danh tính nạn nhân.

Ông Davydov được cho là người đứng đầu một bộ phận chịu trách nhiệm cung cấp đạn dược tên lửa và đạn pháo thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh (GRAU) Nga.

Ủy ban Điều tra Nga xác nhận vụ nổ xảy ra khi một chiếc BMW X3 di chuyển gần một tòa chung cư trên đường Koldunova ở quận Aviatorov, thành phố Balashikha.

Các nhà điều tra cho biết nạn nhân đã tử vong do vết thương trong vụ nổ. Ủy ban Điều tra Nga đã thông báo mở một vụ án hình sự, nhưng không nêu rõ các cáo buộc.

Đánh bom xe ở ngoại ô Moscow (Nguồn: Kyiv Independent)

Kênh Telegram 112 của Nga đưa tin thiết bị nổ được đặt dưới ghế lái có sức công phá tương đương 300-400 gram TNT.

Trước đó cùng ngày, các kênh Telegram của Nga đưa tin nạn nhân có thể là ông Davydov.

Kênh Astra cho biết một nhân chứng tại hiện trường đã nghe thấy lực lượng cứu hộ nhắc đến tên "Damir". Kênh này cũng đưa tin các hồ sơ mà họ xem xét cho thấy một người đàn ông có đặc điểm giống ông Davydov, người từng sống trên cùng con phố nơi xảy ra vụ nổ.

Aviatorov là một khu dân cư, ban đầu được xây dựng cho quân nhân Nga và gia đình họ. Theo Astra, các căn hộ ở đó được Bộ Quốc phòng Nga phân phối cho các quân nhân về hưu, cựu chiến binh và người thân của các quân nhân.

Vụ đánh bom xảy ra cách chưa đầy 1 km từ địa điểm nơi Trung tướng Yaroslav Moskalik, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga, thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe vào tháng 4/2025, Astra đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng mô tả vụ ám sát tướng Moskalik là một vụ tấn công khủng bố.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết thiết bị nổ tự chế (IED) được cài bên trong xe ô tô đã được nhồi thêm các mảnh kim loại để tăng tính sát thương. Chiếc xe phát nổ khi đang đậu trong một khu dân cư, cạnh một tòa nhà chung cư cao tầng.

Trước đó, vào tháng 12/2024, một vụ nổ mà các nhà điều tra Nga cáo buộc do tình báo Ukraine thực hiện đã khiến Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng thủ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học (RChBZ) của Nga, thiệt mạng. Ông bị sát hại cùng một trợ lý khi cả hai rời khỏi một tòa nhà ở Moscow.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, một số tướng lĩnh cấp cao của Nga đã bị ám sát trong các vụ việc mà Moscow thường cáo buộc Kiev đứng sau.