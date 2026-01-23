Video
Đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á

Sau trận hòa 2-2 kéo dài 120 phút, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Hàn Quốc 7-6 trên chấm luân lưu để giành hạng Ba giải U23 châu Á 2026 tối 23/1.
