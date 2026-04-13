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Đánh bại Indonesia, Thái Lan trở lại với ngôi vô địch futsal Đông Nam Á

Vượt qua đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Indonesia bằng chiến thắng 2-1 trong trận chung kết, đội tuyển futsal Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á 2026.
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