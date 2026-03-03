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Đăng kiểm viên kiểm tra phương tiện đăng kiểm

Từ ngày 1/3, quy trình đăng kiểm ô tô sẽ siết chặt hơn, đặc biệt với tiêu chuẩn khí thải.
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