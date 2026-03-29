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Dáng đi đáng sợ của chim kền kền xám

Không ít người đã cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy gương mặt và kiểu di chuyển của loài chim kền kền xám.
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