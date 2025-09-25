Video
Dàn vũ khí "công thủ toàn diện" giúp tàu sân bay Mỹ chiếm ưu thế trên biển

Hải quân Mỹ hiện sở hữu 11 tàu sân bay, được xem là trụ cột trong chiến lược duy trì sự hiện diện và triển khai sức mạnh trên biển của quốc gia này.
