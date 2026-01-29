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Đàn ngựa làm từ quýt cổ, chủ vườn mất 5 năm hoàn thành

Hai tuần trước Tết Nguyên đán, những con đường dẫn vào các ruộng trồng quất, cây cảnh ở xã Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên) tấp nập ô tô ra vào.
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