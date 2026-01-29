Đàn ngựa làm từ giống quýt cổ, chủ vườn mất 5 năm hoàn thành ở Hưng Yên

Hai tuần trước Tết Nguyên đán, những con đường dẫn vào các ruộng trồng quất, cây cảnh ở xã Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên) tấp nập ô tô ra vào chở hàng.

Từ làng quê ven sông này, hàng nghìn cây quất, cây quýt, cây bưởi trĩu quả tỏa đi khắp mọi miền, mang theo sắc xuân rực rỡ, báo hiệu một mùa Tết đang đến rất gần.

Những cây quýt được tạo hình ngựa độc đáo

Điểm nhấn năm nay của làng Mễ Sở là những cây quýt thuộc giống cổ Chu Sa được uốn tạo hình các chú ngựa - linh vật của năm 2026.

Trên từng “chú ngựa” quýt, quả vàng xen lẫn lá xanh, cành được tạo thế công phu, vừa giữ nét đẹp giống cây lâu năm, vừa mang ý nghĩa may mắn, mong ước thành công theo quan niệm của người dân.

Tác phẩm "mã đáo thành công" gồm có 8 chú ngựa và các tiểu cảnh bên dưới (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Những ngày này, anh Nguyễn Văn Hưng (44 tuổi, chủ một nhà vườn ở xã Mễ Sở) làm việc luôn tay luôn chân từ sáng sớm đến tối mịt để kịp giao cây cho khách.

Được biết, dịp Tết năm nay, anh Hưng làm khoảng 20 tác phẩm có hình ngựa, hiện còn 3 tác phẩm đang chờ khách mua.

Chủ vườn cho biết, tác phẩm "nhất mã phi thiên" có giá 35-40 triệu đồng," vinh quy bái tổ" có giá 220 triệu đồng, "song mã uyên ương" 170 triệu đồng...

Đàn ngựa làm từ cây thuộc giống quýt cổ gần nửa tỷ đồng, chủ vườn mất 5 năm hoàn thành (Video: Trần Thành Công, Phạm Hồng Hạnh; Biên dựng: Nguyễn Ngoan).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hưng cho biết, để tạo được hình ngựa đẹp, anh phải chọn những cây quýt đã được trồng hơn 3 năm. Chiều cao ban đầu của cây từ 3m trở lên, tán rộng khoảng 2m.

Nếu tính cả thời gian trồng cây cho đến khi đưa vào tạo dáng ngựa, trung bình mất khoảng 5 năm mới cho ra đời được tác phẩm ấn tượng.

Anh Hưng cho biết, tác phẩm "mã đáo thành công" đòi hỏi sự công phu và nhiều thời gian nhất (Ảnh: Trần Thành Công).

Với các tác phẩm có nhiều "chú ngựa", chủ vườn phải tạo dáng từ cách đây nửa năm. Nhiều khách đặt gấp, anh Hưng phải từ chối vì không kịp thời gian và không còn những cây quýt đạt yêu cầu để tạo tác.

"Sau khi tưởng tượng được hình dáng con ngựa, tôi sẽ uốn các cành vào đúng vị trí đầu, thân, đuôi, chân... rồi dùng dây thép cố định lại, đảm bảo được sự chắc chắn, hình dáng như thật", chủ vườn cho biết.

Anh cho biết, so với việc tạo dáng con rồng, làm hình ngựa khó hơn. Bởi, các vị trí trên cơ thể ngựa nằm gần như ngang bằng nhau. Người thợ phải tỉ mỉ đảm bảo các vị trí được dàn đều, khi hoàn thành sản phẩm phải có hồn như ngựa đang tiến lên phía trước.

Cách đây 1 tháng, những vị khách đầu tiên đã mua cây hình ngựa về trưng bày (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

"Con ngựa gắn liền với nhiều tích như mã đáo thành công, song mã uyên ương, nhất mã phi thiên... Nhiều người thích trưng bày hình con ngựa với ước mong tài lộc, sự bền bỉ, thăng tiến và thành công", người đàn ông cho biết.

Theo anh Hưng, ý tưởng tạo dáng cây quýt được nảy sinh sau lời gợi ý của một người bạn. Anh tham khảo bức tranh bát mã bằng gỗ mà nhiều gia đình hay treo, sau đó mày mò tìm hiểu và tự làm.

Nhiều du khách từ khắp nơi đến chụp ảnh với các cây có hình ngựa (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Trong các cây quýt tạo hình ngựa của anh Hưng, điểm nhấn là tác phẩm "mã đáo thành công", do 5 người tạo hình trong thời gian hơn 2 tháng.

Tác phẩm có chiều dài 8,6m - hai con số được nhiều người quan niệm mang đến tài lộc. Chiều cao mỗi con ngựa khoảng 2,6m, có thể dễ dàng vận chuyển qua các cầu đường trên mọi miền tại Việt Nam.

Phía trên của tác phẩm là 8 chú ngựa đang phi nước đại, tiến lên phía trước. Còn bên dưới, thợ tạo hình thủ công thỏi vàng, túi tiền có chữ "lộc" và giả gỗ lũa với tiểu cảnh ao cá.

Mỗi tác phẩm được làm trong nhiều tuần, 5 thợ cùng hoàn thành (Ảnh: Trần Thành Công).

Ẩn phía sau các chú ngựa là hệ thống đèn LED dài 100m, 5 đèn hắt ánh sáng dưới gầm. Gia chủ có thể mở để tăng thêm màu sắc rực rỡ vào buổi tối. Anh Hưng còn thiết kế 3 bể nước nhỏ được tích hợp máy bơm và máy tạo khói, tạo tiếng nước chảy "tí tách" cùng không gian mờ ảo.

Để có một bức tranh sống động, chủ vườn phải sắp xếp lại 3 lần. Trong đàn ngựa, 2 con đầu đàn ở tư thế đang phi nước đại, các con ngựa ở giữa đang bám theo, 2 con cuối cùng bứt tốc, bật chân sau để theo kịp đàn..

"Tác phẩm có giá khoảng 500 triệu đồng. Đây là dòng sản phẩm cao cấp, kén người chơi, dành riêng cho những khách hàng có tiềm lực kinh tế mạnh và không gian trưng bày rộng", chủ vườn nói.

Ngoài "mã đáo thành công", những tác phẩm khác như "nhất mã phi thiên", "vinh quy bái tổ"... cũng được tạo dáng tỉ mỉ. Với những tác phẩm này, chú ngựa sẽ kéo theo thỏi vàng, xe và lọng... phù hợp với mong ước một năm sung túc, thăng tiến của người mua.

Năm nay, anh Tâm làm 20 tác phẩm hình ngựa, hầu hết đã có khách mua (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Biết năm nay nhiều hộ gia đình ở Mễ Sở tạo dáng cây cảnh thành hình ngựa, ông Trần Văn Qua (xã Phạm Ngũ Lão, Hưng Yên) đến chụp ảnh, quay video giới thiệu với người thân. Lần đầu tiên nhìn thấy các "chú ngựa" được tạo hình từ cây quýt, ông rất ngạc nhiên.

Các cây quýt được chọn uốn hình ngựa có thời gian trồng 3-5 năm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"Tôi rất ấn tượng với bàn tay khéo léo của các nông dân đã cho ra đời tác phẩm độc đáo. Năm tới là năm Bính Ngọ nên trưng bày hình ngựa trong nhà sẽ càng ý nghĩa hơn", vị khách bày tỏ.