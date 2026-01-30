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Dàn nghệ sĩ tại thảm đỏ lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31

Diễn viên phim "Mưa đỏ", ca sĩ Phương Mỹ Chi được săn đón tại thảm đỏ Mai Vàng, tổ chức tối 29/1 ở TPHCM.
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